Britse marine in verlegenheid gebracht na reparatie nucleaire onderzeeër met lijm

Het zou gaan om bouten van het vitale koelsysteem voor het nucleaire wapen die vervangen had moeten worden. De amateuristische reparatie werd ontdekt toen een van de bouten naar beneden viel tijdens een inspectie. Het was juist geweest om de bouten uit het schip te verwijderen, om vervolgens met nieuwe bouten te vervangen. De monteurs besloten de kop van de bouten echter gewoon terug te lijmen. Zij zouden geen details hebben gedeeld over hoe ze de reparatie hadden uitgevoerd. Het gaat om zeven bouten die belangrijk zijn voor het koelingssysteem van het nucleaire geschut aan boord. De mislukte reparatie was niet levensbedreigend.

Een voormalige kapitein van een onderzeeër stelt tegen de Sun dat het incident zeer slecht is voor de relatie tussen de marine en het bedrijf dat de reparaties uitvoert. Ryan Ramsay: ,,Het doet je afvragen wat er nog meer slecht is gerepareerd. Dit soort schade had in een veel eerder proces al opgemerkt moeten worden.”

Helemaal bijzonder is dat de reparatie van het schip de HMS Vigilant, dat in 2015 begon, al vier jaar langer duurde dan gepland. Ook kostte het project 338 miljoen euro meer dan begroot.