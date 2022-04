Biden: ’Poetin pleegt genocide’

Biden lichtte later toe waarom hij Poetin nu wel van genocide beticht, terwijl hij begin deze maand nog niet verder wilde gaan dan de gebeurtenissen in onder meer het plaatsje Boetsja „oorlogsmisdaden” te noemen. „Ik noem het genocide omdat het steeds duidelijker wordt dat Poetin alleen al het idee van Oekraïner zijn probeert weg te vegen. Het bewijs stapelt zich op.”

„Het is anders dan een week geleden, er komt nu steeds meer bewijs naar boven”, zo voegde hij toe. „De Russen hebben letterlijk vreselijke dingen gedaan in Oekraïne, en we gaan alleen nog maar meer horen over de verwoestingen.” Biden stelde dat juristen maar moeten uitzoeken of het ook juridisch gezien om volkerenmoord gaat. „We laten internationale advocaten dat wel beslissen. Maar voor mij is het wel duidelijk.” Eerder nam ook de Britse premier Boris Johnson de term ’genocide’ in de mond.

Poetin mag zijn energiebronnen niet misbruiken als wapen tegen Amerikaanse families, families in Europa en over de hele wereld, zei de president verder.

De Oekraïense president Zelenski reageerde blij op de woorden van Biden. Zelenski beschrijft de Russische acties al langer als genocide. „Ware woorden van een ware leider”, zo schrijft Zelenski op Twitter. „Het juist benoemen van zaken is essentieel als je op wilt staan tegen het kwaad. We zijn dankbaar voor de Amerikaanse hulp tot nu toe, en we hebben snel meer zware wapens nodig om nieuwe Russische wreedheden te voorkomen.

Nieuw hulppakket

Amerika lijkt vandaag al met extra hulp te komen. Volgens onder meer persbureau Reuters gaat het Witte Huis bekendmaken dat er voor 750 miljoen dollar aan militaire steun richting Oekraïne gaat. Er wordt nog bepaald om wat voor wapens het precies zal gaan. Volgens de Washington Post wordt er gesproken over gepantserde Humvees, Mi-17 helikopters, Howitzers, drones en beschermingspakken voor chemische, biologische of nucleaire aanvallen.