Eindelijk op vakantie, sta je voor dichte hoteldeur

Vakantieleed in Fuerteventura. Ⓒ Eigen foto

AMSTERDAM - Het is de nachtmerrie van een toerist: aankomen op de plaats van bestemming en zien dat het hotel dicht is vanwege een verbouwing. Het overkwam Odina Teunissen, en ze is niet de enige. Na de coronatijd is dit een van de kinderziektes van een opstartende reismarkt.