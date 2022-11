Premium Het beste van De Telegraaf

Russische leiders moeten zich verantwoorden Berlijn: ’Poetin moet naar Den Haag’

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Als het aan het Duitse parlement ligt, verschijnt Vladimir Poetin zo snel mogelijk voor het Strafhof in Den Haag. Ⓒ REUTERS

BERLIJN - De invloedrijke voorzitter van de defensiecommissie in de Bondsdag van Duitsland, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, stelt namens het Duitse parlement dat „de Russische president Vladimir Poetin zich voor oorlogsmisdaden in Oekraïne voor de rechter in Den Haag moet verantwoorden”.