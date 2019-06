Demonstratie Venetië tegen immense cruiseschepen: ’Weg ermee!’

Demonstraten eerder deze week bij de haven van Venetië. Ⓒ EPA

VENETIË - Enkele duizenden mensen hebben zaterdag in Venetië gedemonstreerd tegen de cruiseschepen die door de stad varen. Er was veel muziek en veel vlagvertoon.„Weg met de grote schepen uit de lagunes!”, riepen de demonstranten massaal. In totaal 34 verschillende verenigingen namen deel aan de demonstratie.