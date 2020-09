Deel drukke A1 vijf jaar eerder open dan gepland

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) opent donderdagmiddag het stuk extra asfalt dat de doorstroming en bereikbaarheid van de regio moet bevorderen.

„We zetten hiermee een prachtige stap, want de wegverbreding tussen Rijssen en Twello is de de eerste wegverbreding die nu open gaat voor het verkeer. Versnelling is daarbij het toverwoord, want we zijn maar liefst vijf jaar eerder begonnen aan dit project dan oorspronkelijk gepland. Dat is goed voor de weggebruiker en economische ontwikkeling van de regio”, meent de ’asfaltminister’.

Steun bouwers

„En we blijven versnellen, want ook de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello gaan we nog dit jaar aanbesteden in plaats van volgend jaar. Dat is goed nieuws voor de doorstroming. En door infra-projecten naar voren te halen, helpen we ook onze bouwers in deze moeilijke tijden”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A1 tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg zorgen voor extra files. Ⓒ ANP / HH

„Het wegverbreden doen we niet voor niets”, stelt Van Nieuwenhuizen, „want elders op de A1 tussen Muiderberg en Diemen zijn de files na een wegverbreding met maar liefst 80 procent verminderd. Dat is goed nieuws voor de doorstroming op deze hele belangrijke internationale oost-west verbinding.”

Ruim 400 miljoen

Samen met de provincies Overijssel en Gelderland investeert de Rijksoverheid ruim 400 miljoen euro in het verbreden van de A1 tussen Apeldoorn-Azelo. Uiteindelijk krijgt het verkeer vanaf 2025 over het hele traject van 55 kilometer lengte meer asfalt te gebruiken.

„Toenemend vrachtverkeer zorgt nu al voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. „Het traject is dan ook een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. De verbreding op het hele traject van twee naar drie rijstroken en tussen Twello en Deventer naar vier is dan ook erg welkom voor de circa 100.000 weggebruikers die er dagelijks overheen rijden.”