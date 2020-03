Koning houdt handen thuis tijdens staatsbezoek

Maandag komt het paar aan in Indonesië. Een enkele uitzondering wordt vermoedelijk wel gemaakt, maar de honderden Nederlanders die in en rond Jakarta wonen vissen waarschijnlijk achter het net. Zij zouden normaal een handje krijgen van het koningspaar tijdens de ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap, die voor dinsdagavond gepland staat. Ook bij tal van ontmoetingen met Indonesiërs zal men voorzichtig zijn.

Volgens officiële cijfers valt het aantal besmettingen in Indonesië mee. Buitenlanders wordt wel op vliegvelden en in hotels gevraagd een verklaring in te vullen waarop ze aangeven of ze zich ziek voelen. Ook wordt hun temperatuur opgemeten.