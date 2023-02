Peter C. wilde ’aanslag plegen’ bij Miss België in Plopsaland, ook Nederlandse vrouw opgepakt

Het is nog onbekend of de vrouw op de hoogte was van de plannen van de man.

Peter C. werd rond 17.30 uur in De Panne aangehouden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in een persbericht. De man was in het bezit van een handvuurwapen en in zijn auto werd ook een vuurwapen en een kogelwerend vest aangetroffen. C. was al op het parkeerterrein bij de locatie waar de verkiezing gehouden werd aangekomen, maar werd daar in de boeien geslagen. Hij zou daar zijn gekomen via een huurauto.

„Uit het onderzoek is gebleken dat hij waarschijnlijk een aanslag wilde plegen tijdens de verkiezing van Miss België die even later in Plopsaland zou plaatsvinden”, klinkt het in een verklaring. De exacte beweegredenen van de man zijn nog onduidelijk. Hij was niet bekend bij politie- en veiligheidsdiensten.

De man en de vrouw zullen zondag of maandag voor de onderzoeksrechter verschijnen die zal beslissen of ze langer vast blijven zitten. C. is afkomstig uit Lommel, in de provincie Limburg in België.

Beelden van de Miss-verkiezing: het ging er later op de avond een stuk gemoedelijker aan toe. Ⓒ ANP / BELGA

Zaal ontruimd

De verkiezing van Miss België in West-Vlaanderen werd zaterdagavond met een uur uitgesteld en de zaal werd ontruimd, zodat de politie een doorzoeking kon doen. Rond 21.30 uur werd de zaal opnieuw vrijgegeven en kon de verkiezing doorgaan.

Belgische media melden dat de politie zaterdagmiddag een melding had gekregen. De politie in Belgisch-Limburg zou een bericht via de partner van de verdachte hebben onderschept, waarin werd gedreigd met een aanslag. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft op sociale media haar dank uitgesproken voor het werk van de politie. In haar bericht bevestigt ze dat „mogelijk een aanslag is verijdeld.”