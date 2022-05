CEO Ryanair woest op Boeing: ’Jullie moeten een schop onder je kont krijgen’

Om te vervolgen: ,,Op het moment hebben we het gevoel dat het management van Boeing als een kip zonder kop rondloopt en niet in staat is om vliegtuigen te verkopen. Als dit ze wel lukt, gebeurt dit niet op tijd.” Dat waren de harde woorden van de CEO van Europa’s grootste budgetvliegmaatschappij, Michael O’Leary. Zijn bedrijf bestelde sinds 2010 bijna 400 vliegtuigen bij het bedrijf dat volgens O’Leary zo tekortschiet.

Het is niet de eerste keer dat de twee bedrijven botsen. In het afgelopen najaar beschuldigde O’Leary Boeing ervan dat zij het type 737 Max voor te veel geld verkopen. Uiteindelijk trok Ryanair zich terug uit de onderhandelingen.

Vluchten terugschroeven

De pittige uitspraken komen niet uit de lucht vallen, want Ryanair zegt het aantal vluchten in de lente en zomer te moeten terugschroeven vanwege een aantal vliegtuigen dat het bedrijf heeft besteld, maar later dan verwacht ontvangt.

De CEO is nog bozer omdat het type vliegtuig dat zijn bedrijf heeft besteld geen nieuw model is. ,,Ik kan begrijpen dat een nieuw vliegtuig bouwen uitdagend kan zijn, maar een vliegtuig dat je twee jaar geleden hebt gebouwd… Alles wat je moest doen was brandstof erin gooien en de vliegtuigen naar Dublin vliegen. Ik snap niet waarom dat drie maanden langer duurt. Het riekt naar zeer slechte managementprestaties in Seattle.”