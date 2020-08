Hardrijders op de radar: ’Te veel doden door verkeershufters’

Volgens politiecommissaris Egbert-Jan van Hasselt kom je de ’heer in het verkeer’ haast niet meer tegen in Nederland. „Het is alleen nog maar ikke, ikke, ikke.” Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - De kans om voor hardrijden beboet te worden is in ons land groter dan waar ook in Europa. Maar wat de politie betreft, is de trefkans nog niet optimaal. „Er vallen nog veel te veel doden door snelheidsduivels en andere verkeershufters”, zegt politiecommissaris Egbert-Jan van Hasselt. Daarom begint de politie een nieuw offensief tegen hardrijders.