Dood gevonden vrouw Bussum omgekomen door geweld

Zondag wist de politie nog niet met zekerheid dat er sprake was van een geweldsincident. Wel was de man al aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw.

De vrouw werd rond 05.00 uur dood gevonden in de woning aan de Nieuwe Bellevue.

De aangehouden man zit vast in in beperkingen. Dat betekent dat hij geen contact mag hebben met anderen dan zijn advocaat.

De politie spreekt met diverse getuigen, maar is ook op zoek die meer informatie hebben over de verblijfplaats van de aangehouden verdachte voordat de dode vrouw werd aangetroffen. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken of informatie hebben, worden opgeroepen contact op te nemen met de recherche in Naarden.