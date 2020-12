Arrestaties in zaken overvallen bij NikkieTutorials en René van der Gijp

Bronnen rondom het onderzoek melden dat het in elk geval gaat om de woningoverval op visagiste en YouTube-influencer Nikky de Jager in Uden en de mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp in Dordrecht. Behalve deze twee misdrijven verdenkt de politie de bendeleden ook te hebben toegeslagen in Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Mijnsheerenland en Hendrik-Ido-Ambacht.

Arrestatieteams en het Team Parate Eenheid van de Rotterdamse politie vielen dinsdagmorgen vroeg acht huizen binnen in Rotterdam en Ridderkerk. Bij huiszoekingen zijn onder meer dure horloges, geld, sieraden, designerkleding en -tassen, munitie en een auto in beslag genomen. Ook zijn gegevensdragers en inbrekersgereedschap meegenomen voor nader onderzoek.

Het Regionaal Team Overvallen, bestaande uit rechercheurs van verschillende districten uit de eenheid Rotterdam, startte enkele maanden geleden een grootscheeps onderzoek omdat zij een verband zagen tussen de inbraken en overvallen. „Het was de verdachten steeds te doen om dure horloges, sieraden en geld”, aldus Arjan de Zwart, hoofd van de Dienst Regionale Recherche. „Ze wisten tonnen aan buit te maken. De verdachten gingen daarbij bovendien geweld niet uit de weg. In enkele gevallen gebruikten zij vuurwapens om de slachtoffers te bedreigen of werden de slachtoffers mishandeld.”

Afgelopen zomer werd de 21-jarige Ryan van V. uit Ridderkerk aangehouden. Hij is in oktober veroordeeld tot een jaar celstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk voor zijn rol bij de mislukte overval op Van der Gijp. Van V. bekende als chauffeur voor de drie daders te hebben opgetreden.

Na een uitzending van Veronica Inside werd de Dordtenaar op Koningsdag voor zijn woning in de wijk Zuidhoven opgewacht door drie gemaskerde mannen die met hamers op de autoruiten insloegen. Omdat de Mercedes bleek te zijn uitgerust met gepantserd glas, sloeg het drietal zonder buit op de vlucht.

Rolex

Het was de daders te doen om de Rolex van Van der Gijp. Van V. had in huiselijke kring opgebiecht dat ook voetballer Michiel Kramer van ADO Den Haag een doelwit van de bende zou zijn.

De chauffeur heeft uit angst voor represailles nooit willen verklaren wie de overvallers zijn. Hij vertelde tijdens de behandeling van zijn strafzaak op straat in Ridderkerk te zijn benaderd voor de klus die hem tien tot twintig procent van de opbrengst van de Rolex zou opleveren.

De slachtoffers zijn vandaag door de politie geïnformeerd over de aanhoudingen. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek is volgens de recherchechef nog niet afgerond en meer aanhoudingen worden volgens hem niet uitgesloten.