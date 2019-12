Kabinet stelt keuze onderzeebootbouwer uit

Dat zal staatssecretaris Visser (Defensie) naar verwachting de Tweede Kamer komende week melden over de volgende stap in het project dat minstens 3,5 miljard euro zal kosten. Waar nu geen twijfel meer over is: de marine zal straks net als nu over vier onderzeeboten beschikken.

Project zal ruim 3,5 mld. kosten

Dat het kabinet de concurrentie in de aanbesteding houdt, is verrassend. Defensie en de Tweede Kamer voelen ervoor om verder te gaan met alleen Saab/Damen, een koppel dat wordt gezien als het meest Nederlands. Het was ook de opdracht die dit kabinet zichzelf heeft gegeven om grote defensie-orders zoveel mogelijk aan de Nederlandse industrie te gunnen. Met Damen zou kostbare kennis over de bouw van onderzeeboten zo veel mogelijk nationaal behouden blijven.

Bang voor nieuwe Walrus-affaire

Elders in het kabinet leven echter te veel zorgen over de risico’s wanneer het ontwerp en de bouw nu al bij één consortium komen te liggen. Het kabinet is beducht voor een nieuwe ’Walrus-affaire’, het financiële fiasco waarop in de jaren tachtig de bouw van de bestaande onderzeeboten van de Walrus-klasse uitdraaide. Het budget werd hierbij met 65 procent overschreden. Er zouden bovendien tegengestelde inzichten zijn bij de betrokken departementen – behalve Defensie zijn dat Economische Zaken, Financiën, Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken.

Voor Damen is het een tegenvaller. De Nederlandse scheepsbouwer komt in de kandidatenvergelijking als beste uit de bus. Damen vreest echter dat Naval door staatssteun meer ’uithoudingsvermogen’ heeft. Bovendien is Damen gebaat bij een snelle toewijzing, omdat ze nu al problemen heeft met de orderportefeuille.

Om tegemoet te komen aan de kabinetswens de Nederlandse industrie bij het onderzeebootproject te betrekken, heeft het Franse Naval zich verbonden met de Koninklijke IHC, bouwer van offshore- en baggervaartuigen. In het bod van TKMS mag het marinebedrijf in Den Helder de onderzeeboten bouwen. Een vierde speler, het Spaanse Navantia, valt af. De finale keuze voor de bouwer van de nieuwe ’Walrus’ moet in 2021 vallen. Zes jaar later moeten ze bij de zeemacht in gebruik zijn.