Zes dagen cel en werkstraf voor actievoerende boer bij Stroe

Volgens het Openbaar Ministerie maakte de man zich schuldig aan poging tot zware mishandeling en vernieling. Tijdens de zitting zijn beelden getoond waarop te zien is dat de trekker met kiepwagen dwars op de weg staat. Volgens het OM reed de man achteruit op het moment dat een politiebusje achter de kiepwagen langs wilde rijden. Later probeerde het politiebusje de tractor met kiepwagen te passeren en te laten stoppen. De tractor raakte daarbij de flank van het busje en reed de spiegel eraf, aldus het OM. Het OM vond het gezien de leeftijd van de man niet wenselijk hem terug te sturen naar de gevangenis en eiste daarom 66 dagen cel, waarvan 60 voorwaardelijk.

De rechter vond poging tot zware mishandeling niet bewezen, omdat niet vastgesteld kon worden of de demonstrant op de A1 met zijn tractor agenten wilde verwonden. De rechter vindt dat wel bedreiging. Volgens de rechter behoort protesteren tot de vrijheid van meningsuiting, maar het is geen vrijbrief om strafbare feiten te plegen. Het opleggen van de straf is tevens een signaal naar andere demonstranten, aldus de politierechter.

Het OM zei woensdag dat veel actievoerders tegen het stikstofbeleid zich houden aan aanwijzingen van politie, maar dat het her en der uit de hand loopt. Voor de politie is het moeilijk om te handhaven als er tractoren en andere zware landbouwvoertuigen worden gebruikt . Een tractor kan dan zomaar een wapen worden, aldus de officier van justitie.

De omgeving van de rechtbank in Zutphen was woensdagmorgen afgegrendeld uit angst voor nieuwe boerenprotesten. Die bleven echter uit. De rechtbank behandelt woensdag ook de zaak tegen een 17-jarige jongen die betrokken was bij dezelfde protestactie bij Stroe. De zitting in zijn zaak heeft vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren plaats.