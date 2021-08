Premium Het beste van De Telegraaf

VS verantwoordelijk gehouden voor geweldsexplosie Unieke zaak: Mexico sleept Amerikaanse wapenfabrikanten voor rechter

Mexico heeft één zaak waar je wapens kunt kopen, de VS duizenden zoals hier in West Point, Kentucky. Ⓒ foto Bloomberg

Amsterdam - In een unieke rechtszaak daagt Mexico elf Amerikaanse wapenfabrikanten voor de rechter in de VS. De Mexicaanse regering houdt hen verantwoordelijk voor de ongekende en jarenlange geweldsexplosie in hun land. Die wordt veroorzaakt door de drugskartels die een deel van hun miljarden die ze verdienen aan de uitvoer van drugs naar de VS besteden aan de aankoop van wapens in het buurland.