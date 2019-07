OM onderzoekt arrestatie ex-wethouder GroenLinks

Nuijens werd vorige maand voor de Stopera opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde en verzette zich volgens de politie tegen zijn aanhouding. Hij werd door vijf agenten uiteindelijk geboeid afgevoerd. De inmiddels afgetreden GroenLinks-politicus zou ook een agent in het gezicht hebben gespuwd, hetgeen hij ontkende. Het OM bevestigt de zaak in onderzoek te hebben, maar kan nog niet aangeven of hij zich voor de rechter moet verantwoorden of niet. „De officier van justitie zal het dossier bestuderen en vervolgens een beslissing nemen.”

De politie stelde eerder ook dat Nuijens vermoedelijk de harddrug GHB en een zakje wiet bij zich droeg. Nuijens en zijn advocaat willen nog niet reageren.