RIVM: dodental door coronavirus gestegen met 43, 65 nieuwe ziekenhuisopnames

Ⓒ Hollandse Hoogte / Zuma Press

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4518. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 43 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 65 tot 10.521.