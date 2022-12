Uitzicht op vrijlating moordenaar politievrouw Allegonda Gremmer

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond werd dinsdag op de hoogte gebracht van het besluit. Eerder deed hij namens politiemensen en de nabestaanden een dringend beroep op justitieministers Yesilgöz en Weerwind om de tot levenslang veroordeelde moordenaar van Gremmer niet vervroegd vrij te laten.

„Ik ben diep teleurgesteld dat het nu wel gaat gebeuren. Het doet alle nabestaanden en politiemensen die met haar hebben gewerkt, pijn. We hebben niet voor niets een beroep op de ministers gedaan”, aldus Struijs.

Veel impact

De brute dood van de 28-jarige Allegonda Gremmer heeft veel impact gehad op de politie. Zij was het eerste vrouwelijke lid van een arrestatieteam. Ze kwam op 28 oktober 1997 om het leven bij een inval in een woning in Den Haag. De Almelose crimineel Bennie S. kreeg voor de moord en andere delicten een levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechtbank schoot S. de politievrouw opzettelijk en bewust vanaf de trap dood. Een kogel trof Gremmer net boven een kogelwerend vest. Bennie S. schoot al eerder een geldloper dood.

Sinds enige tijd mogen levenslang gestraften na vijfentwintig jaar een verzoek tot herbeoordeling van hun straf doen. Een speciale commissie buigt zich over dat soort verzoeken en geeft advies, maar de minister neemt de eindbeslissing. Weerwind laat in de brief weten dat de commissie op basis van alle beschikbare informatie tot de conclusie is gekomen dat S. in aanmerking dient te komen voor toelating tot de re-integratiefase. Hij neemt dat advies over. De nabestaanden zijn inmiddels ook per brief geïnformeerd.

„In Nederland is de levenslange gevangenisstraf de zwaarste straf. Levenslang kan en mag levenslang zijn voor die gevallen die te gevaarlijk zijn om terug te keren naar de maatschappij”, schrijft Weerwind. Hij wil wél benadrukken dat de toelating van S. tot de re-integratiefase niet per definitie terugkeer naar de samenleving betekent.

Mokerslag

Het besluit dat S. nu in de re-integratiefase mag, is als een mokerslag aangekomen. „Allegonda was een voorbeeld voor ons allen: moedig, integer en verbindend. Wij respecteren het recht van herbeoordeling, maar we zijn door dit besluit hevig teleurgesteld”, aldus Struijs.

„Het is een moordenaar die Allegonda tijdens de uitvoering van haar werk voor een veilig Nederland in koelen bloede heeft doodgeschoten. Het leeft nog steeds onder de politiemensen en de pijn is nog voelbaar. Elk jaar herdenken wij haar en dan staan zelfs de grootste bikkels met tranen in hun ogen. We moeten nu met dit besluit leren leven. Dat zal niet makkelijk zijn, want de pijn wordt er hierdoor wel groter op.”