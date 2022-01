Kuipers: 2G-systeem ’gaat absoluut werken’

Komende week verwacht Kuipers onderzoek van de Technische Universiteit Delft te ontvangen, dat specifiek naar de inzet kijkt van het coronatoegangsbewijs en de omicronvariant. Kuipers noemt het belangrijk daarna het debat te voeren met de Tweede Kamer. Ook onderstreepte Kuipers vrijdag nogmaals het belang van vaccinatie. Hij riep iedereen die daarvoor in aanmerking komt op om de boosterprik te halen.

Voormalig zorgminister Hugo de Jonge wilde 2G eerder al invoeren, maar stuitte op kritiek in de Tweede Kamer. Onduidelijk is of er een Kamermeerderheid voor het plan te vinden is, onder andere omdat bij coalitiepartij CU het plan zwaar op de maag ligt.