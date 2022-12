’Historische winterstorm’ teistert VS: miljoenen huizen zonder stroom en buiten -40

De VS hebben volgens de nationale weerdienst te maken met een „historische winterstorm.” Meer dan twee derde van de bevolking wordt gewaarschuwd voor extreem weer. De temperatuur op sommige plekken is tot onder -40 graden gedaald en daalt de komende dagen mogelijk nog verder. Het extreme weer gaat gepaard met veel sneeuw. Experts waarschuwden eerder al dat deze enorme kou zeer gevaarlijk is. De huid kan binnen vijf tot tien minuten bevriezen.

Meer dan twintig staten kampen volgens PowerOutage met stroomuitval, vooral in het oosten van het land. De problemen zijn het grootst in North Carolina, Tennessee en Virginia.

Door het extreme weer zijn vele duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd, terwijl Amerikanen vanwege de aankomende feestdagen juist willen reizen. Eind december geldt als een van de drukste periodes van het jaar voor luchthavens in de VS. Het slechte weer veroorzaakt ook problemen voor het wegverkeer, met meerdere doden tot gevolg.

President Biden waarschuwde eerder al voor de winterstorm. „Dit is niet zoals de sneeuwdag toen je een kind was. Dit is serieus.”

Ongelukken

Door de storm zijn verschillende doorgaande wegen afgesloten omdat ze onder de sneeuw zijn bedolven. Ongeacht hoe Amerikanen willen reizen waarschuwt president Biden voor de extreme weersomstandigheden. „Ik moedig iedereen, echt iedereen, aan om acht te slaan op de lokale waarschuwingen.”

Ondanks de waarschuwing zijn mensen toch de weg opgegaan. Rondom kerst willen mensen immers graag reizen. Echter eindigen beslissingen om tóch te rijden voor sommige automobilisten fataal. Zoals een automobilist in Kansas. Zijn auto slipte en raakte te water in een ijskoud meer, hij overleed vlak daarna.

Volgens gouverneur van Kentucky Andy Beshear zijn er op de wegen in deze staat vrijdag drie mensen overleden. „Blijf alsjeblieft thuis”, schrijft hij.