’Coronavaccin Pfizer kan zwelling veroorzaken bij mensen met fillers’

De veiligheidscommissie (PRAC) van Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zegt dat er een „op zijn minst redelijke mogelijkheid is van een oorzakelijk verband” tussen het vaccin en reeds gemelde gevallen van zwelling van het gezicht bij mensen met fillers. Dat zijn zachte, gelachtige stoffen die onder de huid worden geïnjecteerd met als doel er beter uit te zien.

PRAC heeft een wijziging van de productinformatie van het Pfizer-vaccin, Comirnaty, aanbevolen en wil de informatie ook laten opnemen in de bijsluiter. In het buitenland verschenen al meerder berichten over zwellingen bij mensen met fillers, overigens ook na een prik met Moderna. De complicaties zouden echter grote uitzonderingen zijn, mild van karakter en te behandelen.