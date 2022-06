Staatsraad blundert: paper van dochter over ’orgasmekloof’ op harde schijf Raad van State gezet

„Ik ging de mist in met multitasken”, schrijft Buitenweg op LinkedIn. „Terwijl ik nog in de systemen van de Raad van State was ingelogd, boog ik me over een paper dat mijn dochter die dag moest inleveren. Ze analyseerde daarin de biologische, sociologische en andere oorzaken van de algemene ongelijkheid tussen heteroseksuele mannen en vrouwen om te genieten tijdens seks en een orgasme te krijgen. Eerlijk gezegd is het een knap stukje werk.”

Het voormalig GL-Kamerlid wilde het bestand vervolgens opslaan op haar computer, maar deed dit echter op de harde schijf van de Raad van State, met als titel: ’orgasm gap’.

Pas vandaag werd Buitenweg door een medewerker gewezen op het bestand dat wellicht niet bepaald op de overige interne stukken leek. „Ze zagen een document staan dat ze niet konden plaatsen, en met geen mogelijkheid verwijderd kon worden. ’We hebben het niet gelezen, hoor’, klonk het snel.” Buitenweg zelf kreeg het bestand ook niet van de harde schijf verwijderd.

„De ICT-helpdesk is erbij geroepen. Maar vooralsnog staat het stuk nog op Intranet en mag het best gelezen worden”, aldus de staatsraad.