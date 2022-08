’Vrouw ernstig mishandeld door Uber-chauffeur na queerfeest’

„Ik heb vijf hechtingen boven mijn wenkbrauw en een deel van mijn hoofd is gevoelloos”, vertelt de 23-jarige Sophie nog enigszins beduusd op maandagochtend. De jonge vrouw (haar achternaam is bij de redactie van Het Parool bekend) was samen met haar date, die ook Sophie heet, naar een queerfeest bij Pllek in Noord geweest. Na het feest besloten ze een Uber naar huis te nemen.

Tijdens de rit hing er volgens Sophie al gauw een „rare sfeer.” „Ik was niet zo lekker, dus ik hing een beetje uit het raam, maar ik hoefde niet over te geven”, zegt ze. „Ook gaf ik op de achterbank een kus aan mijn date.” Eenmaal aangekomen bij het huis van haar date in het centrum van de stad, sloeg de vlam in de pan. De chauffeur werd boos omdat een van de dames de auto had ondergespuugd, maar daar was volgens de twee vrouwen niets van te zien. Daarom vermoedden ze dat het ging om de kus die ze elkaar gaven.

De chauffeur liet het tweetal het appartement niet binnengaan, door in de deuropening te gaan staan. ,,Daarna pakte hij mij vast en duwde hij mij naar buiten,” vertelt Sophie aan het Parool. Ze knalde tegen een stalen reling aan en viel op de grond. Alles wat volgde is ze vergeten. De chauffeur ging er snel vandoor, terwijl haar vriendin (die ook Sophie heet) de ambulance had gebeld. ,,De politie was al onderweg, want de chauffeur had die gebeld omdat hij vond dat we op zijn auto gespuugd hadden.”

Gevoelloos hoofd

Zondag ging Sophie langs bij de neuroloog om het deel van haar hoofd te laten controleren dat nog altijd gevoelloos was. ,,Daar zit waarschijnlijk zenuwschade van de klap erna. Of dat nog herstelt is de vraag.” Woensdag gaat ze aangifte doen. Uber heeft haar laten weten ’alle informatie te delen met politie’.

De politie bevestigt dat er een incident is geweest tussen een Uber-chauffeur en twee vrouwen. ,,Maar we zijn terughoudend om het te labelen als lhbtq-incident,” aldus een woordvoerder tegen de Amsterdamse krant. ,,Het is ontzettend vervelend voor deze vrouw, maar een verhaal heeft twee kanten. Na de aangifte gaan we onderzoek doen en kunnen we er misschien meer over zeggen.”