Broos is de allerjongste rijinstructeur ooit: ’In een lesauto vervagen leeftijden’

Door Gijsbert Termaat

Rotterdam - Zijn overgrootvader, opa en vader waren het al. Het was dan ook haast vanzelfsprekend dat Broos Drieskens in hun voetsporen zou treden en rijinstructeur zou worden. Maar dat hij dat al zou doen op zo’n jonge leeftijd had niemand verwacht. Met zijn 18 jaar en 5 maanden is hij op slag ook nog eens de allerjongste rijinstructeur ooit in ons land.