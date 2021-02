Blok wil wél WK in Qatar om ’druk uit te oefenen’

Blok zegt vrijdag dat het kabinet gaat overleggen hoe om te gaan met de wens van de Kamer, maar hij benadrukte dat hij zijn zorgen over de situatie al „heel helder” aan Qatar heeft overgebracht. Volgens de minister heeft het land al stappen gezet om de situatie voor de arbeidsmigranten te verbeteren.

Deze week meldde een Britse krant dat bij het bouwen van onder meer de stadions voor het WK zeker 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen. Ze werken lange dagen onder erbarmelijke omstandigheden, vaak in de volle zon. „De situatie is nog niet zoals hij moet zijn”, erkent Blok. „Maar gebruik nou de gelegenheid die al die internationale blikken bieden om Qatar de goede kant op te bewegen.”

Vrijdag bleek uit de Stelling van de Dag, een peiling onder 7400 Telegraaf-lezers, dat Oranjesucces maar wat graag wordt ingeleverd om een statement te maken. Maar liefst 90 procent wil het WK boycotten.

’Doordrenkt van bloed ’

De Kamer steunde donderdag een motie van SP’er Sadet Karabulut. Ze spreekt van wantoestanden, slavernij en ernstige vormen van uitbuiting bij de bouwwerkzaamheden in de Golfstaat. Ze kreeg onder meer steun van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, SGP, 50PLUS en PVV.

Eerder deze week verklaarden Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) dat Nederland niet zou moeten deelnemen aan het toernooi. „De bodem waarop die stadions zijn gebouwd, is doordrenkt van bloed”, zei Segers in een uitzending van NOS op 3. Ook Kaag vindt dat er „een grens” moet worden getrokken. Op de vraag of Nederland geen voetballers naar het toernooi moet sturen antwoordt Blok vrijdag dat dat aan de voetballers zelf is.

De politici kregen ook kritiek. ’Goedkoop scoren’, schreef Valentijn Driessen in zijn column. „De ChristenUnie en D66 van Segers en Kaag vonden het onnodig om een boycot te opperen bij de omstreden WK-toewijzing aan Qatar in 2010. Of zich vanaf de publicatie van het Amnesty International-rapport in 2016 sterk te maken voor een boycot en dit sindsdien continu te bepleiten. Of een handelsboycot voor te stellen of handelsbeperkingen in te voeren of bankrekeningen te bevriezen. Niets van dit alles. Iedereen in politiek Den Haag bleef op z’n handen zitten, terwijl dergelijke acties Qatar echt raken. (...) Een WK-boycot door het Nederlands elftal als het kalf al is verdronken, heeft weinig zin.”