Kritische documentaire Michael Moore verwijderd

De Britse fotograaf Tobey Smith meent dat zijn auteursrechten zijn geschonden en eiste daarom van YouTube het verwijderen van de gratis te bekijken film. Het gaat om acht seconden aan beelden over de mijnbouw van schaarse metalen uit Mongolië.

Schaduwzijden biomassa

Ruim acht miljoen kijkers hadden de film Planet of the Humans al bekeken op het videokanaal. Regisseur Jeff Gibbs en producent Moore (Oscar-winnaar met Bowling for Columbine) belichten erin de zwarte schaduwzijden van wind- en zonne-energie en het gebruik van biomassa. Ook toont de film hoe milieuactivisten en grote bedrijven samen profiteren van de groene energietransitie.

Rechtstreeks een oplossing zoeken met Michael Moore wilde Smith niet, zo meldt hij in de Britse krant The Guardian. ,,Ik was niet geïnteresseerd om te onderhandelen. Ik steun de documentaire niet, ik ben het niet eens met de boodschap en ik waardeer het misleidende gebruik van de feiten in de verhaallijn niet.”

’Censuur’

Smith is als fotograaf verbonden aan Climate Outreach, een groep van communicatiedeskundigen die de wereld stelt te willen overtuigen van de impact van klimaatverandering.

Volgens regisseur Jeff Gibbs gaat het Smith daarom niet om het gebruik van de paar seconden aan filmbeelden, maar om een politiek doel van de klimaatbeweging: burgers zouden de schokkende feiten uit de omstreden film niet mogen zien.

,,Dit is een flagrante poging tot censuur door de politiek geïnspireerde critici van de film Planet of the Humans”, zegt Gibbs in een reactie. ,,Hier is sprake van misbruik van het auteursrecht om een film van het net te halen dat een serieuze discussie heeft gestart over hoe de groene beweging in bed is gestapt met Wall Street en de zogenaamde ‘groene kapitalisten’. Het is gewoon een nieuwe poging van de tegenstanders om het recht op vrije meningsuiting in te dammen.”

Gibbs geeft aan dat men in gesprek is met YouTube om de film weer online beschikbaar te krijgen.