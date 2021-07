Syrische arts in Duitsland aangeklaagd voor foltering en moord

M. werkte in 2011 en 2012 in militaire ziekenhuizen in Homs en Damascus. Hier zou hij mensen hebben geslagen en lichaamsdelen in brand hebben gestoken. Een van zijn slachtoffers was een tiener. M. zou ook een dodelijke injectie hebben gegeven aan een gevangene die tegenwerkte tijdens een mishandeling. In 2015 kwam M. naar Duitsland, waar hij ook als arts ging werken.

In februari 2021 kreeg een voormalig lid van de Syrische geheime dienst 4,5 jaar cel in Duitsland vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Hij had namens de Syrische regering van president Bashar al-Assad meegewerkt aan martelingen in een detentiecentrum in Damascus. Later dit jaar zal een collega van deze veroordeelde zijn straf horen. Die persoon wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 58 mensen en de marteling van 4000 mensen.

In Syrische gevangenissen zijn sinds 2011 duizenden mensen doodgemarteld of uitgehongerd. In dat jaar brak de burgeroorlog uit. Die heeft bijna een half miljoen mensen het leven gekost, meldde het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten begin vorige maand. Het aantal burgerslachtoffers lag toen rond de 160.000.