Man (41) opgepakt voor fatale schietpartij Schiedam

Pogingen het slachtoffer te reanimeren mochten niet meer baten. Ⓒ GINOPRESS B.V.

ROTTERDAM - Voor betrokkenheid bij een schietpartij die eind vorig jaar een 26-jarige man uit Rijswijk het leven kostte, is dinsdag een 41-jarige Schiedammer opgepakt. De schietpartij was op 28 december in een woning in de Boomgaardstraat in Schiedam. De aangehouden verdachte is de bewoner.