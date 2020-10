Brabantse spookrijdster (69) rijbewijs kwijt na actie op snelweg

Beelden van de gevaarlijke actie op de A67, waarbij onder meer een vrachtwagen voor de vrouw moest uitwijken, werden gedeeld op filmpjessite Dumpert. De vrouw wordt geacht haar rijbewijs in te leveren, meldt de politie aan het Algemeen Dagblad.

Het incident speelde zich af op de afrit van de snelweg A67 naar de A2 en N2 bij Eindhoven. Een kleine, donkere Renault Twingo reed uit het niets tegen het verkeer in, richting twee vrachtwagens met daarachter nog andere automobilisten. De vrouw zou later op de parallelweg N2 zijn omgekeerd. „Er is onderzoek gedaan naar het filmpje en de collega’s van basisteam de Kempen en de Landelijke eenheid hebben de bestuurder weten te achterhalen”, aldus de politie. Het is onduidelijk of de vrouw nog een bon thuis krijgt gestuurd.

