Niet eerder zo warm op oudejaarsdag

De maximumtemperatuur is inmiddels op meer plaatsen in het zuidoosten al over de 15,1 graden heen. Het warmst tot dusver werd het in Ell: daar werd het 16,4 graden. De temperatuur loopt vandaag in het zuidoosten nog verder op richting 17 graden.

Het 31-decemberrecord voor De Bilt staat op 14,4 graden (2021). De kans dat dit record later vandaag sneuvelt is groot.

Stevige zuidwestenwind

Weeronline meldt dat we 2022 met lenteachtige temperaturen afsluiten, maar: het weerbeeld is verre van lenteachtig. Er is sprake van bewolking en regen. Daarnaast staat er een stevige zuidwestenwind: boven land matig en soms vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, en aan zee waait het meestal krachtig met windkracht 6.

Vlak aan zee en in het noorden kan rond de jaarwisseling zelfs af en toe een windkracht 7 staan en daar zijn dan windstoten mogelijk rond 70 km/uur. Elders in het land worden rond middernacht windvlagen verwacht tussen 40 en 60 km/uur.

Warmste nieuwjaarsdag ooit gemeten

Nieuwjaarsdag net iets minder warm dan zaterdag en daarmee beleven we morgen misschien ook de warmste nieuwjaarsdag ooit gemeten. De hoogste temperatuur ooit gemeten op nieuwsjaarsdag werd vorig jaar genoteerd met 15,1 graden in het Limburgse Ell.