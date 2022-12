Warmste oudejaarsdag ooit gemeten: 14,5 graden in De Bilt

In het zuiden van het land is het nog veel zachter, met temperaturen van 15 tot 17 graden. Het weerbeeld is herfstachtig: met bewolking, wind en regen.

Het is al de vierde keer deze eeuw dat het record voor oudejaarsdag wordt aangescherpt, aldus Weeronline. De eerste keer was in 2006 met 12,3 graden, daarna volgden 2017 met 13,7 graden, 2021 met 14,4 graden en nu dus 2022.

De verwachting is dat het op nieuwjaarsdag ook recordwarm wordt. Nu staat het officiële record nog op 13,2 graden, aldus Weeronline. Landelijk werd in Maastricht de warmste nieuwjaarsdag ooit gemeten bij een temperatuur van 15,1 graden. Beide records werden vorig jaar neergezet.

Stevige zuidwestenwind

Weeronline meldt dat we 2022 met lenteachtige temperaturen afsluiten, maar: het weerbeeld is verre van lenteachtig. Er is sprake van bewolking en regen. Daarnaast staat er een stevige zuidwestenwind: boven land matig en soms vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, en aan zee waait het meestal krachtig met windkracht 6.

Vlak aan zee en in het noorden kan rond de jaarwisseling zelfs af en toe een windkracht 7 staan en daar zijn dan windstoten mogelijk rond 70 km/uur. Elders in het land worden rond middernacht windvlagen verwacht tussen 40 en 60 km/uur.