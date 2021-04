Donald Trump jr. na rel rond undercover-beelden: ’Twitter beschermt propaganda CNN’

De rel is ontstaan na publicaties van James O’Keefe, oprichter van het rechtse Project Veritas. Dat komt regelmatig in het nieuws met undercoveroperaties, beelden die vrijwel altijd creatief in elkaar worden gezet en soms misleidend kunnen zijn, maar genoeg teweegbrengen.

Dat geldt zeker voor de nieuwste video’s. De Daily Mail schrijft hoe de onderdirecteur ’beschamend toegeeft’ dat CNN probeerde de president te laten verliezen in de verkiezingen tegen Joe Biden en ’propaganda’ bedreef. De beelden werden breed uitgemeten in The New York Post.

„Kijk wat we hebben gedaan, we hebben Trump eruit gewerkt. Ik weet niet of Trump zonder CNN wel had verloren”, zei Chester tijdens een etentje met een undercover Tinder-date (zie onder). „Onze focus was om Trump te laten verliezen, toch? Zonder dat te zeggen, dat was het.”

Chester gaf voorbeelden van wat hij zelf ’propaganda’ noemt. „Trumps hand trilde, of zoiets. We brachten allemaal medische mensen om een verhaal te vertellen, wat speculatie was – dat hij neurologisch beschadigd was, en hij was het allemaal kwijt. Hij was niet fit om, je weet wel. We creëerden een verhaal waar we niets over wisten. Propaganda, denk ik.” Ook kondigde hij alvast aan dat CNN ’zodra het publiek daar klaar voor is’ zal focussen op klimaatverandering. „Dat is het nieuwe corona.”

Dates

De CNN-directeur had in totaal vijf ’dates’ met de dame die de beelden heimelijk opnam. Wanneer die plaatsvonden, is niet bekend. CNN reageerde niet op vragen van andere Amerikaanse media.

James O’Keefe komt vaker in het nieuws met undercoverbeelden. Volgens sommige Amerikaanse nieuwsmedia blijken die achteraf ’misleidend’, terwijl O’Keefe van anderen lof krijgt toegeworpen vanwege de onthullende scènes. Overigens is hij zelf net zo min objectief als andere media in het gepolariseerde, volledig gepolitiseerde medialandschap van de Verenigde Staten. O’Keefe krijgt financiering vanuit de Trumpfamilie.

Nu is hij van Twitter gegooid vanwege ’het schenden van de richtlijnen rond manipulatie en spam’. Twitter impliceert dat O’Keefe ook nepaccounts had. Hij ontkent dat en zegt naar de rechter te stappen. Onder meer Donald Trump jr., de zoon van de oud-president, springt in de bres voor O’Keefe.