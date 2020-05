19-jarige overleden na botsing met spookrijder A12

Getuigen zagen de botsing gebeuren en maakten snel een melding. Een 19-jarige man uit Ede is door het ongeval met de spookrijder omgekomen.

De bestuurder van de auto die in de verkeerde richting reed, is aangehouden. Dit is een 29-jarige man uit Almelo. Hij is ook ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De weg werd afgesloten richting Arnhem. Verkeer is omgeleid via de A30, A1, A28 en A27. De andere kant op, richting Utrecht, werden twee rijbanen afgesloten voor de hulpdiensten, meldt Rijkswaterstaat. De A12 was om 09.10 uur weer vrij.

De A12 was pas sinds 04.00 uur op vrijdag weer volledig open bij Utrecht. Vanaf donderdagmiddag waren twee rijbanen dicht ter hoogte van Woerden door een ongeluk waar het asfalt bij beschadigd raakte. De weg was afgesloten voor een spoedreparatie.

