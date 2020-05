Dode en gewonde door spookrijder bij frontale botsing op de A12

Ⓒ Menno Bausch

MAARSBERGEN - Op de A12 bij Maarsbergen is vrijdagochtend bij een frontale botsing tussen twee auto's een inzittende van de aangereden auto overleden. Een andere inzittende van het voertuig is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een spookrijder. De spookrijder is aangehouden en ook naar het ziekenhuis.