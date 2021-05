Loslopende tijger Houston nog steeds niet gevonden

Zondag kreeg de politie in een buitenwijk in de Amerikaanse stad Houston een melding van een loslopende tijger. Toen de politie bij de plaats van de melding aankwam, bleek dat de tijger en zijn eigenaar waren verdwenen.

Al gauw bleek dat de 26-jarige Victor Hugo Cuevas die eigenaar moest zijn. Cuevas, die veroordeeld is in een moordzaak, was op borgtocht vrij en had blijkbaar geen zin om op de politie te wachten toen zijn tijger door de straten van een woonwijk liep. Cuevas heeft zijn tijger volgens de politie meegenomen in zijn Jeep, dat meldt de Amerikaanse site Penn Live.

Na een zoekactie wist de politie Cuevas te arresteren, maar bij zijn arrestatie ontbrak ieder spoor van de tijger. Dat zou kunnen betekenen dat de tijger nog los rondloopt in de straten van Houston. De politie sluit echter niet uit dat Cuevas de tijger om het leven heeft gebracht.

Cuevas zit vast en wordt verdacht van het plegen van een vluchtmisdrijf.

Mensen in de stad Houston wordt door de politie gevraagd uit te kijken naar de tijger.