Zorgen om ’piepend en krakend’ testbeleid, clubs blijven dicht

Rutte en De Jonge grepen voor hun persconferentie de datum 1 september aan. „De laatste formele datum op onze routekaart voor coronamaatregelen”, verwees Rutte naar het schema van versoepelingen dat het kabinet voor de zomer had geschetst.

Van de oorspronkelijke routekaart stonden bijna alleen de discotheken en nachtclubs nog onder dezelfde strenge beperkende maatregelen. Die mogen voorlopig ook nog niet open, zei Rutte. „Dat is voor deze branche natuurlijk geen goed nieuws, maar het risico op uitbraken is te groot.”

Kinderopvang

De enige andere nieuwe maatregel die Rutte aankondigde, was een wijziging van het quarantainebeleid van kinderen tot 4 jaar. Die betekent concreet dat zij ook niet meer in quarantaine hoeven bij coronaverdenkingen in het gezin. Rutte: „Als kinderen geen symptomen hebben, kunnen ze gewoon naar de kinderopvang.”

Rutte gebruikte de persconferentie ook om de noodzaak van ons goed aan de maatregelen houden nog eens te benadrukken. „De coronacijfers zijn nu hoger dan rond 1 juli, het blijft nodig om ze verder terug te duwen”, zei Rutte. „Tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen niet alarmerend.” Wel komt er volgens de premier een spannende periode aan, nu bijvoorbeeld de scholen weer open zijn en sportcompetities zijn begonnen.

Testen

Minister De Jonge sprak over de capaciteitsproblemen die toch weer de kop opsteken bij het testbeleid. Laat je alleen nog maar testen als je klachten hebt, luidde de oproep van de minister. „Een enorme toename kunnen de laboratoria niet bijbenen. En dat blijft wel even zo.”

Volgens de minister staan GGD’s klaar om het aantal testlocaties op te schroeven als het nodig is en worden er ’meer testmachines en meer materialen’ ingeslagen. Daarnaast heeft hij hulp bij de oosterburen gevonden en twee laboratoria’s in Duitsland gecontracteerd om mee te helpen bij het testen. Daardoor maakt hij zich „op de langere termijn wat minder zorgen. Maar op de korte termijn is het wel piepen en kraken.”

Regionaal

Eerder op de dinsdag maakte De Jonge al bekend dat de corona-aanpak steeds regionaler zal worden. Wekelijks wordt er per veiligheidsregio, in totaal zijn er 25, gekeken of er ingegrepen moet worden. Dat ingrijpen gebeurt in drie steeds strengere fases. „We moeten het virus afremmen, maar tegelijkertijd ondernemers en de economie niet te veel te belasten”, lichtte de CDA’er het besluit om vooral lokaal in te grijpen toe.