Activisten Sterrebos opgepakt, sommigen nu wel hoog in de boom

Hoeveel mensen er precies in geslaagd zijn het bos binnen te dringen, is overigens ongewis. De woordvoerster van de actiegroep is naar eigen zeggen afhankelijk van terugmeldingen uit het bos. „Het kan zijn dat er nog meer mensen in de bomen zitten”, zei ze. Het aantal bezetters werd ook zaterdagochtend enkele malen naar boven toe bijgesteld. Vrijdagavond zaten er nog vier bezetters in de bomen, maar een van hen, een vrouw, gaf het op en verliet het bos.

De actiegroep is boos op de bewakers van het bos die zich volgens een woordvoerster met name misdragen jegens de vrouwelijke activisten. Volgens de woordvoerster werd een vrouw aangehouden terwijl ze haar behoefte deed. Ook zou een groepje mannelijke beveiligers in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouwelijke activist hebben geïntimideerd en in gevaar gebracht door haar met stokken te prikken. „Dit gedrag vinden wij echt onacceptabel. Wij voeren een vreedzame actie en er is geen enkele reden om ons op seksistische en intimiderende wijze te benaderen”, aldus de woordvoerster.