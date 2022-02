Sterrebos volledig ontruimd, acht actievoerders aangehouden

Voor het politiebureau hielden actievoerders een solidariteitsdemonstratie met de aangehouden mensen. Inmiddels zijn twee van hen vrijgelaten.

De politie begon dinsdagochtend met het uit de bomen halen van de bezetters van het bos. Een van de actievoerders is per brancard weggevoerd, volgens de politie omdat hij aangaf niet te kunnen lopen. De man werd vlak daarvoor met geweld uit de bomen gehaald. Volgens de politie omdat hij zich verzette.

Brandcard

De ontruiming begon vrijdagochtend vroeg. Volgens algemeen commandant Bart Vermariën, die de operatie leidde, heeft alleen de man die per brandcard werd afgevoerd verzet gepleegd. De anderen werkten mee aan hun aanhouding. De man die buiten het bos werd aangehouden, probeerde volgens Vermariën het bos binnen te dringen en bedreigde de politie met een voorwerp. Hij werd aangehouden wegens verzet tegen de politie.

In de bossen is eigenaar VDL al de hele dag bomen om aan het zagen, ook is er een graafmachine. Talloze bomen zijn geveld. Een actievoerder twitterde vanuit ’zijn’ eik. „Hier beneden zijn ze de hoogwerker aan het prepareren. Ze rijden alles kapot en in de verte wordt al gekapt. Hartverscheurend.”

Dinsdagochtend maakten VDL en stichting De Groene Sporenwolf (DGS) bekend dat ze overeenstemming hebben bereikt over de boskap. VDL kan bomen kappen en deels overplanten om ruimte te maken voor uitbreiding van de fabriek. Daardoor hoeft de Raad van State geen uitspraak meer te doen in een beroepsprocedure tegen de boskap.

„Afgesproken is onder meer dat VDL 55 bomen uit het Sterrebos, met een diameter van minimaal 40 centimeter op 150 centimeter hoogte, zal herplanten in het naastgelegen Wolfrath-gebied”, staat dinsdagochtend in het persbericht van VDL. Ook draagt VDL bij aan groencompensatie om de leefbaarheid in en rond de woonkernen in de directe omgeving van VDL Nedcar te verbeteren. Daartoe wordt een bos aan de rand van Nieuwstadt uitgebreid. Nieuwstadt is een dorpje gelegen naast de autofabriek.

Twee organisaties gingen onlangs in beroep tegen de boskap bij de Raad van State. Behalve de Groene Sporenwolf was dat de stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland. Beide organisaties gaan akkoord met de overeenkomst.