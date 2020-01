Nederlanders in epicentrum coronavirus: ’De mondkapjes zijn hier op’

Volgens kroegbaas David Wilmots is het coronavirus het gesprek van de dag. „Plotseling was hier iedereen op jacht naar maskers.” Ⓒ De Telegraaf

Wuhan - In de Chinese stad Wuhan, het epicentrum van het nieuwe coronavirus, loopt bijna iedereen met een mondkapje over straat. Grote paniek is er nog niet, maar mensen worden wel zenuwachtig en nemen maatregelen. Toch voelen Nederlanders die in Wuhan wonen nog niet de noodzaak om te evacueren.