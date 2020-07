Premier Aruba tegen Rutte in pittige brief: ’Zo kunnen we niet ademen’

Premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes. Ⓒ ANP / HH

ORANJESTAD - Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba meent dat het kabinet Rutte haar land in een verstikkende nekklem houdt. Die actuele beeldspraak gebruikt ze in een pittige brief aan de Nederlandse minister-president over de scherpe voorwaarden die Den Haag stelt aan een nieuwe geldlening.