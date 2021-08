De gestolen camper is eindelijk terecht: ’Nu hopen dat de knuffels van de kinderen er nog zijn’

Premium Binnenland

Collega’s diep geraakt om door hoofd geschoten oud-Ajacied Hoefdraad: ’Hoop dat hij het redt’

Hij werd zondag, uren nadat hij door zijn hoofd was geschoten, nog geopereerd. De ingreep, die op zich slaagde, moet het leven van de voormalige Ajacied Jergé Hoefdraad redden. Wat vooral resteert is de hoop op een wonder, nadat hij na een muziekfeest in Amsterdam-Zuidoost werd neergeschoten toen hi...