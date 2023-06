Opmars stekkerauto zorgt voor revival vouwwagen

Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI). In Nederland werden afgelopen jaar bijna 3200 nieuwe vouwwagens verkocht. Dat is een stijging van 21 procent ten opzichte van 2021. Ten opzichte van pre-coronajaar 2019 is de verkoop maar liefst 64 procent gestegen. De verkoopstijging schrijft KCI onder meer toe aan het feit dat fabrikanten van tenttrailers afgelopen jaar nauwelijks gehinderd werden door leveringsproblemen voor onderdelen. Daarnaast stimuleert de snelle elektrificatie van het Nederlandse wagenpark de verkoop.

„Een tenttrailer is compact, superlicht en daardoor eenvoudig te trekken achter vrijwel elke auto”, zegt KCI-voorzitter Leo Diepemaat. Elektrische en hybride auto’s zijn langzaamaan de standaard, maar veel daarvan mogen maar weinig gewicht trekken. De tenttrailer is dan dus de ideale oplossing. Er wordt ook maar weinig extra luchtweerstand veroorzaakt, dus het energieverbruik blijft ook binnen de perken.”

Campooz, Cabanon en Jamet waren afgelopen jaar de populairste vouwwagenmerken. Inmiddels telt ons land in totaal meer dan 100.000 vouwwagens, terwijl er ook 420.000 caravans zijn en ruim 180.000 kampeerauto’s. Daarmee passeren we voor het eerst de grens van 700.000 kampeermiddelen in Nederland.

Desalniettemin is de verkoopstijging van vouwwagens opvallend. Eerder dit jaar dacht KCI nog dat de populariteit van kamperen na corona misschien weer op zijn retour was nadat veel Nederlanders tijdens corona de camping een veilige manier van vakantie vieren vonden. De verkoop van caravans en campers is afgelopen jaar met respectievelijk 7,2 en 29 procent gedaald.

Caravans en campers zijn door de gestegen materiaalkosten dan ook duurder.