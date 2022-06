VVD-fractieleider Hermans in tranen na ’tassendrager’-aanval Wilders

Dat stempel achtervolgt Hermans, die in het verleden de politieke assistent van Rutte was, al jaren, zeker nu ze ruim een jaar fractieleider van haar partij in de Tweede Kamer is. Op het VVD-congres van afgelopen zaterdag wijdde ze het begin van haar speech er zelfs aan. Hermans vertelde haar partij dat ze wat haar betreft niet staat waar ze staat omdat ze de dochter van VVD-prominent Loek Hermans is of de voormalig assistent van Rutte, maar dat het haar eigen verdienste is.

Hoe hoog dat Hermans zit, blijkt woensdag opnieuw als Wilders haar vraagt ’hoe lang ze nog de ambitie heeft om de tassendrager van de premier te zijn’. Die aanval raakt Hermans zo hard dat ze de tranen niet kon onderdrukken. Ze krijgt daarbij bijval van onder meer fractieleiders Paternotte (D66), Heerma (CDA) en Klaver (GL).

„Nederlanders hebben hier geen zak aan, hoe de heer Wilders met beledigingen het debat wil aangaan”, zegt Paternotte. „Als de heer Wilders een man was, zou hij hier zijn excuses komen aanbieden”, voegt Heerma daar aan toe. Klaver vindt de vraag van de PVV’er ’buiten alle perken’. Wilders zelf vindt na een verzoek van Kamervoorzitter Bergkamp om het debat over de inhoud te voeren dat hij over zijn eigen woorden gaat.