Opgepakte tiener bedreiging Zaanse school zelf slachtoffer: vermeende daders gebruikten zijn mobiel om dreigmail te sturen

De jongen werd begin april aangehouden. Een dag later werd hij vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie maakt nu bekend waarom. Hij bleek niets met de zaak te maken te hebben, maar was dus zelf slachtoffer.

De twee andere tieners zitten nog vast en zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Pascal Zuid sloot op 4 april de deuren naar aanleiding van een bedreiging met een vuurwapen. Ook twee anders Zaanse scholen gingen uit voorzorg dicht. Via een mail werd een foto van een handwapen gestuurd, inclusief een dreigbrief. Ook een school in Huizen en Amsterdam werden in die periode bedreigd met een aanslag.

