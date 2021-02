Plan: luidruchtig dieselaggregaat aansluiten op laadpaal

Momenteel werken de bemalingspompen die worden ingezet tijdens de rioolwerkzaamheden in de Zeeheldenbuurt op de stroom van een laadpaal in de straat. Hierdoor zitten omwonenden niet langer in de herrie en stank.

„We ontvangen helemaal geen klachten meer”, vertelt aannemer Dirk Blom op een volledig opengebroken Willem Barentszstraat. Zijn collega’s werken op de achtergrond hard aan de nieuwe hemelwaterriolering die ervoor moet zorgen dat de straat bij hevige neerslag niet meer overstroomt en er geen water meer uit het toilet omhoog komt. Twee bemalingspompen zorgen ervoor dat het grondwater tijdens de werkzaamheden wegblijft.

Tachtig liter diesel per dag

„Normaliter voorziet een aggregaat de pompen van stroom. Die machine gebruikt al gauw tachtig liter diesel per dag. Door het lawaai en de diesellucht kunnen bewoners hun raam niet eens openzetten.”

Nu staat de aggregaat voor spek en bonen op de bouwplaats; een nabijgelegen laadpaal zorgt ervoor dat de machines kunnen blijven pompen. De aannemer kan de paal met een pasje activeren. De voorziening levert zo’n honderd KwH aan zonnestroom per dag. Dit staat gelijk aan tien huishoudens. „De laadpaal kan door de werkzaamheden niet gebruikt worden door buurtbewoners. Nu hebben we er toch wat aan”, zegt Blom.

Stroom is goedkoper

Omwonenden profiteren het meest van de nieuwe werkwijze, stelt de aannemer, maar ondertussen sluit de methode ook aan bij de groene ambities van het stadsbestuur. Bijkomend voordeel: diesel kost zo’n tachtig euro per dag. De zonnestroom slechts 25 euro.

Aannemers kunnen niet zomaar hun stekker in een laadpaal steken. „Daarvoor is een speciale tussenstekker nodig”, vertelt Matthijs Kok, ontwikkelaar elektrisch vervoer en nieuwe energie bij de gemeente Utrecht. „We hebben nu één zo’n stekker, maar er recent vijf bij besteld. Dat worden er ongetwijfeld meer. We gaan aannemers daarbij aansporen zelf eentje aan te schaffen.”

Foodtrucks

De werkwijze staat nog enigszins in de kinderschoenen. Niet alle laadpalen zijn geschikt en niet overal zijn laadvoorzieningen. Daarom kan het zijn dat de aggregaat in de Zeeheldenbuurt, waar 4,5 kilometer aan riool vervangen wordt, zo nu en dan toch aan moet. „Maar we komen een heel eind”, zegt Blom.

Niet alleen bouwmachines, maar ook bijvoorbeeld de poffertjeskraam of foodtrucks kunnen hun stroom van een laadpaal tappen, weet Kok.