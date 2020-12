Centrum Rotterdam rustig: ’Oproep thuis te blijven lijkt te hebben gewerkt’

Op de Binnenrotte in Rotterdam lijkt het rustiger dan normaal. Dat was vorige week wel anders, toen koopjesjagers de binnenstad overspoelden. Ⓒ De Telegraaf

Rotterdam - De cadeautjes voor Pakjesavond waren al binnen, óf de oproep van burgemeester Ahmed Aboutaleb om zoveel mogelijk gespreid te winkelen in Rotterdam had effect. Het centrum van Rotterdam was zaterdag rustig.