Bestuurder rijdt door na dodelijk ongeval

Na de aanrijding dinsdagavond werd de Rotterdamse fietser naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Agenten zochten de hele nacht naar de auto en vonden die rond half vier voor een woning in Overschie. Daar is de verdachte aangehouden.

