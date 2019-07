Zomerwarmte op komst, maar ook (onweers)buien

Regio midden krijgt eind deze week als laatste vakantie en dat betekent dat vanaf dit weekend alle scholieren vrij hebben. „Komend weekend is het wisselend bewolkt met zonnige perioden en stapelwolken. Zaterdag komt het op veel plaatsen tot een enkele regen- of onweersbui. Zondag groeien de stapelwolken alleen in het zuiden en oosten lokaal uit tot een onweersbui”, weet Jaco van Wezel van Weeronline te melden.

In het zuiden, midden en oosten van het land kan het dit weekend zomers warm worden met maxima van 25-27 graden. In de kustprovincies ligt de temperatuur iets lager met 22-25 graden.

Tropische hitte

Vanaf maandag kan het dus zomaar 30 graden worden. Van Wezel: „Wel neemt de onzekerheid in de verwachting vanaf dinsdag flink toe. De kans op tropische temperaturen van 30 graden of meer is in het midden van het land dagelijks circa 15%. In het meest waarschijnlijk scenario komen de maxima uit tussen 25 en 30 graden.”

Vanaf woensdag neemt de kans op regen- en onweersbuien langzaam toe. De kans op een hittegolf is vooralsnog klein. Er is officieel sprake van een hittegolf als de maximumtemperatuur in De Bilt vijf dagen achter elkaar 25 graden of hoger is, waarvan minimaal drie dagen minstens 30 graden.