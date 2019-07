’Morgen wellicht heetste dag sinds 1944’

In heel Nederland, behalve in het Waddengebied, is dinsdag code oranje van kracht geweest wegens de voorziene extreme hitte. In het Waddengebied gaf het KNMI code geel af. Maximumtemperaturen lagen veelal tussen de 30 en 34 graden.

Warmste ooit?

De hitte neemt nog toe. In 1944 werd het in het Gelderse Warnsveld 38,6 graden. Dat getal geldt nog steeds als warmste dag ooit, sinds de metingen. „Het is goed mogelijk dat morgen al, en niet donderdag, het record van Warnsveld wordt gebroken”, meldt Weerplaza.

Hitte in Nederland: code oranje. Ⓒ Hollandse Hoogte

Woensdag liggen de temperaturen tussen 32 en 38 graden en donderdag tussen 33 en 39 graden. Ook is de 40 graden donderdag nog steeds mogelijk. „Voor het eerst is de veertig graden in onze officiële weersverwachting gekomen”, meldt Weerplaza. Dat zou moeten gebeuren in Zeeuws-Vlaanderen of Noord-Brabant.

Topdrukte bij een buitenbad in Krimpen aan den IJssel. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hitteplan

Ook in de nachten koelt het maar moeizaam af. De minimumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Ook vrijdag volgt nog een tropische dag.

Eerder vandaag kondigde het RIVM al het Nationaal Hitteplan af voor heel Nederland. De extreme hitte kan tot problemen leiden voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Gewaakt moet worden voor uitdroging en oververhitting. Maandag kondigden de NS en spoorbeheerder ProRail maatregelen aan wegens de aankomende hitte, omdat deze tot overlast kan leiden. Zo worden extra verkeersleiders en storingsploegen ingezet.