Máxima steelt show tijdens staatsbezoek met gatenjurk: ’Van andere planeet’

De tweede dag van het staatsbezoek aan Noorwegen werd afgesloten met een concert van de Nederlandse celliste Harriet Krijgh. Daar steelde Máxima de show met haar ’gatenjurk’. De jurk met ’cut-outs’, ontworpen door de Nederlandse modeontwerper Claes Iversen, bleef ook niet onopgemerkt bij onze oosterburen. Zo schreef het Duitse blad Bunte dat de outfit nogal gewaagd was en dat de jurk er ietwat ’buitenaards’ uitziet. „Met deze outfit zullen de andere bezoekers vast een beetje verbaasd hebben gekeken”, is in een video te horen.

Bijzonder tintje

De driedaagse staatsvisite van Willem-Alexander en Máxima begon afgelopen dinsdag en had een bijzonder tintje. Wanneer de koning en koningin op staatsbezoek gaan, is een bezoek aan een monarchie steevast een weerzien tussen goede bekenden. Of, in het geval van Noorwegen, familievrienden.

Bijzonder is dat bij het programma de Noorse koning Harald V, de 84-jarige monarch van het olierijke fjordenland, regelmatig acte de présence gaf. Stuurde de eveneens bejaarde koningin Elizabeth familieleden om ons koninklijk paar tijdens optredens bij het tweedaagse staatsbezoek aan Groot-Brittannië te vergezellen, maakte Harald V zelf zijn opwachting bij een aantal visites van koning en koningin in zijn land. Zo was hij onder andere woensdagavond aanwezig in het Munchmuseum bij het concert van celliste Harriet Krijgh. Toch waren daar alle ogen gericht op de koningin en haar jurk.

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima bieden Koning Harald, Koningin Sonja een concert aan van cellist Harriet Krijgh. Ⓒ ANP / HH

Koning Willem-Alexander noemde het driedaagse staatsbezoek aan Noorwegen goed voor de vriendschap tussen Nederland en Noorwegen: „Ook goede vriendschappen moeten onderhouden worden”, zei hij donderdagmiddag tijdens een persbriefing.

’Veel van elkaar leren’

Op donderdag stond het staatsbezoek in het teken van het duurzaam beheren van de oceanen en de transitie naar duurzame energiebronnen. Op de technische universiteit van de stad Trondheim stond een paneldiscussie tussen bedrijven, onderzoekers en studenten op het programma over windenergie en waterstof.

„Zonder gezonde oceanen geen gezonde planeet”, aldus Haakon. Máxima zei donderdag dat Nederland en Noorwegen veel van elkaar kunnen leren op het gebied van duurzaamheid: ,,En dat bewijst maar hoe belangrijk dit staatsbezoek was.”

De Noorse kroonprins Haakon kon donderdag in Trondheim voor het eerst deelnemen aan het staatsbezoek van zijn goede vriend Willem-Alexander. Haakon moest de eerste twee dagen noodgedwongen verstek laten gaan. Hij had een lichte verkoudheid en was bang dat het corona zou kunnen zijn.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima en Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen bezoeken het meest noordelijke energiepostivie gebouw ter wereld Powerhouse in Trondheim. Ⓒ ANP / HH

Kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit, koning Willem-Alexander en koningin Maxima krijgen een rondleiding in het Plankton Technology laboratorium. Ⓒ ANP

Het staatsbezoek werd afgesloten met een bezoek aan de Nidaros Kathedraal, die in de 11e eeuw werd gebouwd ter nagedachtenis aan koning Olav II. Het is de plek waar de Noorse vorsten worden geïnaugureerd, net als dat bij ons gebeurt in de Amsterdamse Nieuwe Kerk.